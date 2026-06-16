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Gipf-Oberfrick: Hohe Überschreitungen

  16.06.2026 Gipf-Oberfrick

Lediglich 91 von 2646 Stimmberechtigten konnte Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher zur Sommergemeindeversammlung begrüssen. Die wenigen Traktanden und keine umstrittenen Geschäfte waren sicher die Hauptgründe für die tiefe Beteiligung. Die Jahresrechnung 2025 ...

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