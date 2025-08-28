Gipf-Oberfrick Faustball-Sommermeister

In Gipf-Oberfrick wurde vor kurzem die Finalrunde der Sommermeisterschaft des KTV-Fricktal durchgeführt. Verteilt auf fünf Stärkekategorien kämpften 44 Mannschaften um Podestplätze und den Aufstieg, respektive um den Verbleib in ihrer Kategorie.

In der Kategorie A erspielte sich die Mannschaft Gipf-Oberfrick 1 mit konstanten Leistungen die beste Ausgangslage vor den abschliessenden Spielen. Mit acht Punkten Vorsprung auf das zweitplatzierte Magden 1, welches seinerseits mit zwei Punkten vor Herznach 1 lag, führten sie die Zwischenrangliste an. Mit Siegen gegen Gipf-Oberfrick 3 und Wittnau 1 gewann – nach 14 Jahren – wieder eine Mannschaft des MTV Gipf-Oberfrick die Faustball-Sommermeisterschaft. (mgt)