Gipf-Oberfrick: Eine Abwahl, zwei Neue

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben sich in Gipf-Oberfrick für die fünf Gemeinderatssitze beworben. Für Überraschung sorgte am Sonntag die Abwahl von Roger Merkle. Seit zwölf Jahren gehört er dem Gipf-Oberfricker Ratsgremium an. Dem bisherigen Ratsmitglied reichten die erhaltenen 689 Stimmen nicht für den Erhalt seines Sitzes. Und das, obwohl er das absolute Mehr von 589 Stimmen deutlich übertroffen hatte.

Für die näch te Amt speriode deutlich wieder gewählt wurden die bisherigen Ratsmitgliedern Georg Schmid mit 1181 Stimmen, Verena Buol Lüscher mit 903 Stimmen und Rainer Kunz mit 769 Stimmen. Jos Bovens, seit 16 Jahren Ratsmitglied, stand nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Neu in das Ratsgremium einziehen werden Monika Consoni (841 Stimmen) sowie Simon Kläusler (859 Stimmen). Verena Buol Lüscher wurde mit 833 Stimmen als Gemeindepräsidentin und Georg Schmid mit 956 Stimmen als Vizeammann bestätigt. Die Stimmbeteiligung in Gipf-Oberfrick betrug 50,7 Prozent. (sh)