Gipf-Oberfrick: Eine Abwahl und zwei neue Ratsmitglieder

Verena Buol Lüscher wurde in Gipf-Oberfrick als Gemeindepräsidentin für eine weitere Amtsdauer gewählt. Ebenso Vizeammann Georg Schmid.

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben sich in Gipf-Oberfrick für die fünf Gemeinderatssitze beworben. Bei einem absoluten Mehr von 589 Stimmen wurden von den bisherigen Ratsmitgliedern Georg Schmid mit 1181 Stimmen, Verena Buol Lüscher mit 903 Stimmen und Rainer Kunz mit 769 Stimmen für die kommende Amtsperiode wiedergewählt. Nicht so hingegen Roger Merkle. Dem bisherigen Ratsmitglied reichten die erhaltenen 689 Stimmen nicht für den Erhalt seines Sitzes. Stattdessen werden Monika Consoni (841 Stimmen) sowie Simon Kläusler (859 Stimmen) neu in das Gipf-Oberfricker Ratsgremium einziehen. Das langjährige Ratsmitglied Jos Bovens stand nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Verena Buol Lüscher wurde mit 833 Stimmen als Gemeindepräsidentin und Georg Schmid mit 956 Stimmen als Vizeammann bestätigt. Die Stimmbeteiligung in Gipf-Oberfrick betrug 50,7 Prozent. (sh)