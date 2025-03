Gipf-Oberfrick: alle ausser Jos Bovens treten wieder an

Die Gemeinderäte von Gipf-Oberfrick haben sich an ihrer letzten Sitzung bezüglich einer erneuten Kandidatur für die Amtsperiode 2026-2029 geäussert. Verena Buol Lüscher, seit 8 Jahren im Gemeinderat und im vierten Jahr Gemeindepräsidentin, stellt sich für die kommende Amtsperiode nochmals als Gemeinderätin und Gemeindepräsidentin zur Verfügung. Ebenso kandidiert Georg Schmid, seit 13 Jahren im Gemeinderat, erneut als Gemeinderat und Vizepräsident. Roger Merkle, seit 12 Jahren im Gemeinderat und Rainer Kunz, als jüngstes Mitglied seit Oktober 2024 dem Rat angehörend, stellen sich ebenfalls zur Wiederwahl. Jos Bovens, seit 16 Jahren im Gemeinderat, hat sich entschlossen, obwohl er das Amt gerne ausübt, für die kommende Amtsperiode nicht mehr zu kandidieren. So kann sich der Gemeinderat, aufgrund des Alters und der Amtsdauer der jetzigen Mitglieder, kontinuierlich erneuern. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 28. September 2025 statt. Anfang April wird zudem publiziert, welche Mitglieder der vom Volk gewählten Behörden und Kommissionen nochmals kandidieren und auch die Anmeldefrist für die Kandidatinnen und Kandidaten für den ersten Wahlgang wird bekanntgegeben. (mgt)