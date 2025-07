Gipf-Oberfrick: «Adler»-Scheune bei Grossbrand abgebrannt, Schaden auch am Restaurant

In der Nacht auf Samstag brach in der Scheune beim Restaurant Adler in Gipf-Oberfrick ein Grossbrand aus. Personen konnten rechtzeitig evakuiert werden. Bis gegen 4 Uhr am Morgen standen Feuerwehren aus dem ganzen Fricktal mit rund 100 Mann im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gang.

Am Freitagabend kurz vor 23 Uhr sei der Alarm eingegangen, erklärte Dominik Schmid, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Frick, am Samstagmorgen am Brandort an der Landstrasse im Dorfzentrum von Gipf-Oberfrick gegenüber der NFZ. Gegen 4 Uhr am Samstagmorgen seien alle Brandherde gelöscht gewesen. «Die Scheune stand innert fünf Minuten in Vollbrand und brannte komplett nieder. Das Feuer griff schnell auf die angrenzenden Gebäudeteile über. Auch im Dach des Restaurants gab es diverse Glutherde.». Die Wirtin und ihr Sohn, die neben der Scheune wohnten, konnten frühzeitig evakuiert und anderweitig untergebracht werden. Für sie sei es ein Schock, so Schmid. «Sie werden betreut.»

Angesichts der Dimension des Grossbrandes alarmierte die Stützpunktfeuerwehr Frick auch die umliegenden Feuerwehren Wittnau, Sisslerfeld und Rheinfelden. Aus Rheinfelden kam eine zweite Drehleiter und die Feuerwehr der DSM war mit Drohnen im Einsatz. Auch die Kantonspolizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, dazu die Rettungsdienste und die Gebäudeversicherung. «Insgesamt waren rund 100 Personen im Einsatz», so Dominik Schmid.

Was den Grossbrand in der Scheune ausgelöst hat, ist noch nicht klar. «Die Ermittlungen laufen.» Wie gross der Schaden am Restaurant Adler effektiv ist, lasse sich derzeit auch noch nicht abschätzen. Von aussen sah es am Samstagmorgen nicht ganz so schlimm aus. Weil es im Dach aber diverse Glutherde gab und entsprechend viel Löschwasser eingedrungen sei, werde der Schaden dennoch beträchtlich sein, so der Kommandant. Am Samstagmorgen um 7 Uhr konnte die Stützpunktfeuerwehr Frick mit den Vorbereitungen für ein Notdach über dem Restaurant beginnen. (sir)