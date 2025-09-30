Immobilien
Giger und Meier neu in Fiko Frick

  30.09.2025 Frick

Die fünf Sitze in der Fricker Finanzkommission konnten im ersten Wahlgang besetzt werden. Neben drei bisherigen wurden zwei neue Mitglieder gewählt. Gewählt wurden: Hans Karl Held (bisher) mit 1151 Stimmen, Roger Weber (bisher) mit 1135 Stimmen, Christoph Giger (neu) mit 1120 ...

