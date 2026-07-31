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Gibt es eine Spiegel-Welt?

  31.07.2026 Nordwestschweiz
Die beiden PSI-Forscher Bernhard Lauss (links) und Geza Zsigmond haben an der ultrakalten Neutronenquelle des PSI rund 25 Milliarden Neutronen vermessen. Die Vermutung, dass sich Neutronen spontan in Spiegelneutronen umwandeln, konnte damit weitgehend eingeschränkt werden. Foto: zVg
Die beiden PSI-Forscher Bernhard Lauss (links) und Geza Zsigmond haben an der ultrakalten Neutronenquelle des PSI rund 25 Milliarden Neutronen vermessen. Die Vermutung, dass sich Neutronen spontan in Spiegelneutronen umwandeln, konnte damit weitgehend eingeschränkt werden. Foto: zVg

Schon seit Jahrzehnten gibt es die Vermutung in der Physik, es könnte eine Spiegelwelt existieren, die mit unserer Realität nur in äusserst schwachem Kontakt steht. Forschende des Paul Scherrer Instituts schliessen dies nun mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus.

Es klingt wie eine Idee ...

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