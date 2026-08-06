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«Gezielt verschiedene Baumarten fördern»

  06.08.2026 Rheinfelden
«Es ist leider davon auszugehen, dass jetzt braune und gelbe Buchen im nächsten Frühjahr kronendürr oder am Absterben sind», erklärt Peter Tanner. Archivfoto: Valentin Zumsteg
«Es ist leider davon auszugehen, dass jetzt braune und gelbe Buchen im nächsten Frühjahr kronendürr oder am Absterben sind», erklärt Peter Tanner. Archivfoto: Valentin Zumsteg

Interview mit dem Rheinfelder Stadtoberförster Peter Tanner

Seit Wochen herrscht Trockenheit und grosse Hitze im Fricktal. Der Wald bekommt dies stark zu spüren. Der Rheinfelder Stadtoberförster Peter Tanner beobachtet die Lage mit Sorge.

Valentin Zumsteg

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