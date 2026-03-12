Immobilien
Gewinner aus Maisprach

  12.03.2026 Fricktal
Linus Affentranger gewann in der jüngsten Alterskategorie mit seinem Comic den ersten Preis Foto: zVg
Erfolgreich am Fumetto-Comic-Wettbewerb

Linus Affentranger aus Maisprach hat am internationalen Fumetto-Comic-Wettbewerb mit drei Alterskategorien in der Kategorie bis 12 Jahre den 1. Preis gewonnen. Auf die Shortlist der insgesamt 50 besten Arbeiten der drei Kategorien schafften es auch ...

