Gewinner aus Maisprach

Erfolgreich am Fumetto-Comic-Wettbewerb

Linus Affentranger aus Maisprach hat am internationalen Fumetto-Comic-Wettbewerb mit drei Alterskategorien in der Kategorie bis 12 Jahre den 1. Preis gewonnen. Auf die Shortlist der insgesamt 50 besten Arbeiten der drei Kategorien schafften es auch Adrian Henz und David Schaffner, beide aus Rheinfelden.

Derzeit findet in Luzern das «Fumetto», eines der international bedeutendsten Comic-Festivals in Europa, statt. Auf besonderes Interesse stösst seit jeher der internationale Comic-Wettbewerb. Diesmal wurden als neuer Rekord 1647 Arbeiten aus 61 Ländern zum Thema «PEAK» eingereicht.

Gewinner in der jüngsten der drei Kategorien ist der 12-jährige Linus Affentranger aus Maisprach, der sich gegen 344 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzte. Die fünf köpfige Fachjury hat sich einstimmig für seine Interpretation des Themas «PEAK» entschieden. Er habe die Story «fein, farbig und furios in Szene gesetzt». Linus zeichnete den abenteuerreichen Ausflug eines Enzians und eines Alpenkrokus auf den «Mount Plant» mit unerwarteter Pointe.

In derselben Kategorie wie Linus Affentranger ergatterten auch zwei junge Rheinfelder einen Platz in der PEAK-Ausstellung: Adrian Henz mit seinem witzigen Comic über den jodelnden Steinbock Stefan und David Schaffner mit einem Comic über eine Bergsteigergruppe und deren Abenteuer mit einer maroden Seilbahn. In der PEAK-Ausstellung sind die Originale der besten Comics der drei Kategorien – insgesamt 50 – noch bis zum 15. März im Rahmen des «Fumetto» zu sehen. (ark/)