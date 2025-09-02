GEWERBEVEREIN REGION FRICK-LAUFENBURG IN MOLLIS

Am Wochenende fand in Mollis das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt. Bereits am 21. August verschafften sich 23 Mitglieder des Gewerbevereins Region Frick-Laufenburg (Geref) einen Eindruck vom Festgelände. Organisiert worden war der Anlass von der Kommission ...

Am Wochenende fand in Mollis das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt. Bereits am 21. August verschafften sich 23 Mitglieder des Gewerbevereins Region Frick-Laufenburg (Geref) einen Eindruck vom Festgelände. Organisiert worden war der Anlass von der Kommission Bauhandwerk. Das Wetter zeigte sich von seiner freundlichen Seite, sodass die Teilnehmenden die interessante Führung trocken geniessen konnten. Eindruck hinterliessen der reich bestückte Gabentempel sowie der prächtige Muni Max, das Aushängeschild des Festes. Abgerundet wurde der gelungene Anlass mit einer gemütlichen Schifffahrt auf dem Zürichsee und einem feinen Abendessen auf der Halbinsel Au. (mgt)