Gewaltdelikt beim Aussichtsturm Liestal – mutmasslicher Angreifer festgenommen

Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 16.15 Uhr, kam es bei einer Grillstelle in der Nähe des Aussichtsturms in Liestal zu einem Gewaltdelikt. Vier Personen mussten in der Folge in Spitalpflege gebracht werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft hielten sich drei Personen bei einer Grillstelle in der Nähe des Aussichtsturms in Liestal auf. Dort sollen sie Betäubungsmittel konsumiert haben. In der Folge griff ein 23-jähriger Schweizer aus der Gruppe einen unbeteiligten 78-Jährigen an, welcher mit Unterhaltsarbeiten an einer Sitzbank beschäftigt war. Der Mann wurde dabei verletzt, konnte sich dem Angriff jedoch entziehen und flüchten. Er wurde später in Spitalpflege verbracht. Als ein ebenfalls zur Gruppe gehöriger 20-jähriger Türke versuchte, die Situation zu schlichten, wurde mutmasslich auch er vom 23-jährigen Schweizer angegriffen und verletzt. Er musste ebenfalls in ein Spital eingeliefert werden. Vor Ort eingetroffen traf die Polizei Basel-Landschaft auf den mutmasslichen Angreifer, welcher nach dem Einsatz eines Destabilisierungsgeräts (Taser) festgenommen werden konnte. Ebenfalls vor Ort befand sich das dritte Mitglied der Gruppe (25 Jahre, Nationalität: Gambia). Dieses war beim Eintreffen der Polizei bewusstlos. Auch diese beiden Männer wurden in Spitalpflege verbracht. Die genauen Umstände sowie der Ablauf des Ereignisses sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei Basel-Landschaft und der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft sowie des Rettungsdienstes.