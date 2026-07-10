Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gewalt am Bahnhof

  10.07.2026 Fricktal
«Was Peter Haudenschild widerfahren ist, macht uns fassungslos und wütend zugleich», sagt der Janis Eberle, Präsident der Jungfreisinnigen Brugg-Fricktal. Foto: zVg
«Was Peter Haudenschild widerfahren ist, macht uns fassungslos und wütend zugleich», sagt der Janis Eberle, Präsident der Jungfreisinnigen Brugg-Fricktal. Foto: zVg

Jungfreisinnige Brugg-Fricktal fordern die Behörden zum Handeln auf

Was als gemütlicher Abend unter Freunden begann, endete für Peter Haudenschild (78) im Spital. Auf dem Fussweg nachhause wurde er beim Bahnhof Brugg grundlos von drei Männern attackiert und bewusstlos ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote