Geturnt im Casino

Über 200 Turnende, sieben Aufführungen, Darbietungen auf hohem Niveau, humorvolle Zwischennummern und begeisterte Besuchende. Das war sie, die Sulzer Turnershow 2026, welche am Samstag mit der Dernière zu Ende ging.

Ludwig Dünner

Die Ideen wurden schon lange zusammengetragen für die neue Show, das Motto «Casino Royale: All in» war bekannt. Vor rund drei Monaten fingen die Turnenden mit den Proben an. Nach dem Jahreswechsel begannen die ganzen Aufbauarbeiten. Bühnenbild, Dekorationen, Licht- und Soundtechnik; alles wurde aufeinander abgestimmt, bis sich die Mehrzweckhalle Sulz in ein Casino verwandelte. An den beiden vergangenen Wochenenden wurde die Show sieben Mal aufgeführt und über 2000 Besuchende erlebten die rund zweistündige Show.

Grosse Bühne für die Kleinsten

Sie gehen so knapp in die Schule sind jedoch bereits vom Sulzer Turnfieber infiziert. Mit den Darbietungen der Kleinsten wurde sichtbar, dass die Nachwuchsarbeit der Sulzer Turnerfamilie Früchte trägt. Diese Arbeit funktioniert in Sulz seit Jahren, so waren in diesem Jahr wiederum Spitzen-Turner und -Turnerinnen, welche schon auf höchstem nationalem Niveau geturnt hatten oder turnen, auf der Bühne im Einsatz. Sie zeigten an den verschiedenen Geräten sowie am Boden atemberaubende Übungen. Nicht immer reichten die knappen Platzverhältnisse auf der Bühne aus, und so wurde auch im Zwischengang der Halle geturnt.

Ausflug nach Las Vegas

Das Motto «Casino Royale: All in» war der rote Faden durch die Show, ob Namensgebung der Nummern, die Bekleidung der Turnenden oder die Themen der Zwischennummern. So zum Beispiel standen die Jüngsten der Sulzer Jugend als Pokerkarten auf der Bühne, die Männerriege zeigte eine in Las Vegas übliche Bühnenshow und die Frauenriege verkörperte Stewardessen und zeigte eine Darbietung mit Koffern auf dem Weg nach Las Vegas. Ebenfalls waren die Turnenden an den Geräten immer dem Anlass gerecht gekleidet. Sei dies im Hawaii-Hemd oder im kleinen Schwarzen.

Eine Geschichte mit Humor

Sie träumt schon lange von einer grossen Halle, die Sulzer Turnerfamilie. Auch wenn das Regionalturnfest (RTF) 2024 sehr erfolgreich war, reicht es immer noch nicht für eine neue Turnhalle. Stattdessen ging es während der Turnershow nach Las Vegas. Das sogenannte Zwischennummern-Team sorgte während der Umbauphasen für Unterhaltung, was ihm bestens gelang. Mit viel Witz und Humor zeigte es die verschiedenen Stationen in Las Vegas. Die Mission war klar: Den Reingewinn vom RTF im Spielcasino zu erhöhen und so die Finanzierung einer Dreifachhalle in Sulz sicherzustellen. Die vielen Missgeschicke, Ahnungslosigkeiten und Niederlagen in der Spielmetropole strapazierten die Lachmuskeln der Besuchenden. Leider blieb der grosse Gewinn aus, respektive das Geld wurde verzockt und nur noch der gute alte Beni konnte mit einer Benissimo-Million das Debakel abwenden. Sehr wahrscheinlich wird die Turnerfamilie Sulz im Jahr 2028 die Besuchenden trotzdem wieder in der Mehrzweckhalle und nicht in einer Dreifach halle zur Neuauflage der Turnershow begrüssen.