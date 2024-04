GETU SCHUPFART

30 Geräteturnerinnen und 2 Geräteturner von Schupfart starteten die Wettkampfsaison mit einem internen Wettkampf, dem «Tiersteincup». Eline Kyburz gewann in der Kategorie 2 mit einer super Durchschnittsnote von 9.10. In der Kategorie 1 gewann Fiona Leubin und in der Kategorie 3 hatte sich Sara Huwiler den Sieg erturnt. In der Kategorie 4 sicherte sich Janine Waldmeier den ersten Rang und in der Kategorie 6 und Kategorie Dame gewann Carole Schreiber. Zum Schluss durfte Fiona Leubin aus der Kategorie 1 den Reckchampionat-Pokal in die Höhe stemmen. Ihre wunderbare Reckübung wurde von den Kampfrichtern mit einer Note von 9.10 belohnt. (mgt) Foto: zVg