Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Geteilte Freude ist doppelte Freude»

  30.11.2025 Persönlich
Christian Brogle freut sich über die Ernennung zum Ehrenmitglied bei den Nationalturnern. Foto: Hans Zemp
Christian Brogle freut sich über die Ernennung zum Ehrenmitglied bei den Nationalturnern. Foto: Hans Zemp

Christian Brogle: ein Leben für den Turnsport

Der Wittnauer Christian Brogle ist seit vielen Jahren als Funktionär, früher als Aktivturner, auf den Sportplätzen bekannt. Schwingen und Nationalturnen bilden einen wesentlichen Teil seines Lebensinhaltes. Als einer der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote