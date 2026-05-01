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Gesundheitsversorgung unter Druck

  01.05.2026 Aargau

Gesundheitsverband Aargau fordert dringend Massnahmen

Die Gesundheitsversorgung im Kanton Aargau steht zunehmend unter Druck. Erste Versorgungslücken sind bereits sichtbar. Ohne innovative Versorgungsmodelle, die enge Zusammenarbeit aller Leistungserbringer sowie gezielte politische ...

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