Gesundheitsversorgung unter Druck

Die Gesundheitsversorgung im Kanton Aargau steht zunehmend unter Druck. Erste Versorgungslücken sind bereits sichtbar. Ohne innovative Versorgungsmodelle, die enge Zusammenarbeit aller Leistungserbringer sowie gezielte politische ...

Gesundheitsverband Aargau fordert dringend Massnahmen

Die Gesundheitsversorgung im Kanton Aargau steht zunehmend unter Druck. Erste Versorgungslücken sind bereits sichtbar. Ohne innovative Versorgungsmodelle, die enge Zusammenarbeit aller Leistungserbringer sowie gezielte politische Weichenstellungen droht eine Verschlechterung der Behandlungsqualität.

Das Schweizer Gesundheitssystem geniesst international hohes Ansehen. Gleichzeitig führen die stark fragmentierten Zuständigkeiten zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), Swissmedic und Fachgesellschaften zu langsamen Entscheidungsprozessen und wachsender Bürokratie. Besonders deutlich zeigt sich dies in den ständig steigenden administrativen Anforderungen sowie der fragmentierten Finanzierung und Steuerung.

Die Attraktivität der Gesundheitsberufe nimmt ab. Die Arbeitsbelastung steigt, während die Löhne unter Druck geraten. Gleichzeitig reichen die Ausbildungszahlen bei Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegefachpersonen nicht aus, um den künftigen Bedarf zu decken.

Bis 2030 wird die Zahl der über 80jährigen Personen im Kanton Aargau deutlich zunehmen. Damit steigt auch die Zahl der chronisch kranken Menschen und der Bedarf an medizinischen Leistungen. Leider nimmt die Hausärztedichte im Kanton Aargau laufend ab und gehört zu den tiefsten in der ganzen Schweiz. Dadurch werden immer mehr hausärztliche Leistungen in die Spitäler verlagert.

Regionalspitäler gezielt stärken

Regionalspitäler sind zentral für die wohnortsnahe Versorgung. Gleichzeitig stehen sie unter starkem finanziellem Druck. Werden Leistungen abgebaut, verlagert sich die Versorgung in die Zentren. Das verschlechtert den Zugang und erhöht die Kosten. Es braucht eine klare Strategie für die regionale Versorgung. Ebenso notwendig ist eine aktive Unterstützung des Kantons im Strukturwandel.

Wie der Gesundheitsverband Aargau (Vaka) in seiner Mitteilung informiert, sind die Herausforderungen gross, aber lösbar. Er fordert konkret vereinfachte gesetzliche Rahmenbedingungen und weniger Bürokratie, neue Versorgungsmodelle wie Gesundheitszentren mit und ohne OP, eine ambulante Versorgung und Walk-in-Strukturen, eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Spitalliste, Investitionen in Digitalisierung, attraktivere Arbeitsbedingungen für Fachkräfte sowie eine kostendeckende Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen.

Mehr Pflegeheimplätze

Zu wenige Pflegeheimplätze belasten die Akutversorgung und verteuern das Gesundheitswesen unnötig. Die Pflegeheime im Kanton Aargau verzeichnen trotz eines Anstiegs auf rund 7000 Plätze eine Rekordauslastung von 98 Prozent (Stand 2025). Die Zahl der schwer pflegebedürftigen Personen nimmt zu. Bis 2035 erwartet der Regierungsrat einen zusätzlichen Bedarf von 1500 Pflegeheimplätzen. Auch bis 2055 wird durch die demografische Entwicklung ein massiver Anstieg der Nachfrage nach stationärer und ambulanter Pflege prognostiziert.

Die aktuell geplanten Erweiterungen für 150 Pflegeheimplätze reichen nicht aus, um den Bedarf zu decken. Medizinisch nicht indizierte Spitaleintritte oder unnötig lange Spitalaufenthalte sind die Folge. Beides verteuert das Gesundheitswesen ohne Nutzen. Finanzielle Fehlanreize erschweren die Situation zusätzlich, indem die Gemeinden die Kosten für den Ausbau der Pflege tragen, während der Kanton durch die Entlastung der Spitäler profitiert.

Um die Spitalversorgung zu entlasten und eine bedarfsgerechte Pflege zu gewährleisten, ist ein gezielter Ausbau der Pflegeversorgung notwendig. Der Kanton ist gefordert, die Gesundheitsversorgung entlang der gesamten Behandlungskette sicherzustellen, zu planen und zu finanzieren, wie es die einheitliche Finanzierung ambulant und stationär vorsieht. (nfz)

Wer ist «Vaka»

Die «Vaka» ist der Verband von über 154 Aargauer Spitälern, Kliniken, Pflegeinstitutionen und Spitex-Organisationen, die mit ihren gut 31 000 Mitarbeitenden tagtäglich stationäre und ambulante Leistungen erbringen und damit für eine umfassende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im Kanton Aargau sorgen. Die «Vaka» vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Kostenträgern, Politik und Behörden sowie der Öffentlichkeit. Damit ist die «Vaka» der grosse Gesundheitspartner im Kanton Aargau. (nfz)