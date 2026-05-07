Gesundheitsmesse: positives Fazit der Organisatorinnen

Am vergangenen Wochenende ist in Rheinfelden die Messe «Gesundheit Leben» durchgeführt worden. «Trotz bestem Frühlingswetter durften an den eineinhalb Messetagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüsst werden. Die Besucherzahl lag zwar leicht unter den ...

Am vergangenen Wochenende ist in Rheinfelden die Messe «Gesundheit Leben» durchgeführt worden. «Trotz bestem Frühlingswetter durften an den eineinhalb Messetagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüsst werden. Die Besucherzahl lag zwar leicht unter den Erwartungen, hinsichtlich des sonnigen Wetters, dem neuen Standort sowie des erstmals eingeführten Eintrittskonzepts, ziehen die Veranstalter trotzdem ein durchwegs positives Fazit. «Für uns steht Qualität klar vor Quantität. Die Rückmeldungen, die wir von Besucherinnen und Besuchern sowie von unseren rund 40 Ausstellern erhalten haben, waren durchwegs sehr positiv», sagt Organisatorin Jennifer Graber. Besonders geschätzt wurde gemäss Rückmeldungen der Aussteller das interessierte und offene Publikum. Es konnten zahlreiche wertvolle Gespräche geführt und individuelle Beratungen angeboten werden.

Ein zentrales Merkmal der Messe war auch in diesem Jahr die Möglichkeit, viele Angebote direkt vor Ort zu erleben. So konnten Besucherinnen und Besucher unter anderem Einblicke in Methoden wie Face Reading, Handanalyse oder Fussreflexanalyse erhalten. Auch körperorientierte Ansätze wie die Trager Methode, die mit achtsamen Berührungen und sanften, federnden Bewegungen arbeitet, stiessen auf grosses Interesse. Ergänzend dazu boten verschiedene Aussteller die Möglichkeit, in energetische Sessions hineinzuspüren und neue Erfahrungen zu sammeln. Ein besonderes Highlight bildete die Live-Gruppensession «Hypnose & Sound Healing» am Samstagmorgen, die bereits vor dem offiziellen Messestart stattfand und vielen Teilnehmenden eine bewusste und entspannte Einstimmung in den Messetag ermöglichte. Auch künftig soll die Gesundheitsmesse ein Ort bleiben, an dem Begegnung, Austausch und persönliche Erfahrungen im Mittelpunkt stehen. (mgt)