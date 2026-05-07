Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gesundheitsmesse: positives Fazit der Organisatorinnen

  07.05.2026 Rheinfelden

Am vergangenen Wochenende ist in Rheinfelden die Messe «Gesundheit Leben» durchgeführt worden. «Trotz bestem Frühlingswetter durften an den eineinhalb Messetagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüsst werden. Die Besucherzahl lag zwar leicht unter den ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote