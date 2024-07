Gesunde Gemeindefinanzen

Aber Ausgaben steigen zu stark

Auch für das Jahr 2023 schliesst die Mehrheit der Aargauer Gemeinden mit einem positiven Rechnungsergebnis ab. 126 der insgesamt 198 Gemeinden haben zusammen einen Überschuss von 147 Millionen Franken erwirtschaftet. Demgegenüber stehen 63 Gemeinden, die zusammen einen Verlust von 41 Millionen Franken ausweisen. Für alle Gemeinden ergibt sich somit ein Ertragsüberschuss von 106 Millionen Franken. Das ist zwar ein erfreulicher Wert, aber er ist rückläufig und beträgt weniger als die Hälfte des Überschusses des Vorjahrs.

Die Gemeinden, die ihre Rechnung nicht ausgeglichen gestalten konnten, haben von im Vorjahr 34 auf 63 zugenommen und ihr aggregierter Verlust ist um 29 Millionen Franken angestiegen. Bei diesen Berechnungen sind die gebührenfinanzierten Bereiche wie Wasser, Abwasser und Abfall nicht berücksichtigt.

Ausgaben stark gestiegen

Wie schon im Vorjahr sind die Nettoausgaben der Gemeinden stark gewachsen. Die Zunahme beträgt 5,3 Prozent (oder 3,3 Prozent pro Kopf). Die Bereiche Allgemeine Verwaltung, Bildung und Soziale Wohlfahrt sind zusammen für rund 72 Prozent der kommunalen Nettoausgaben verantwortlich und tragen auch am stärksten zum Ausgabenwachstum bei. Relativ gesehen sind die Bereiche Gesundheit und Umwelt am stärksten gewachsen.

Mit einem Plus von 2,3 Prozent (oder 0,3 Prozent pro Kopf ) steigt auch der Fiskalertrag kontinuierlich an. Dieser liegt um rund 6 Prozent über dem budgetierten Wert. Gleichwohl bleibt das Wachstum dieser wichtigsten Einnahmequelle hinter jenem des Nettoaufwands zurück. Dies trägt dazu bei, dass einige Gemeinden schlechtere Rechnungsabschlüsse als im Vorjahr ausweisen. Hinzu kommt, dass einmalige Erträge des Vorjahres, wie insbesondere die Buchgewinne aus der periodischen Neubewertung des Finanzvermögens, im Jahr 2023 nicht mehr angefallen sind. Zwischen 2016 und 2022 sind die jährlichen Investitionen kontinuierlich von gut 400 Millionen auf gut 300 Millionen Franken gesunken. Im Jahr 2023 geht die Entwicklung in die andere Richtung: Die Investitionen steigen wieder auf rund 350 Millionen Franken an.

Im Jahr 2022 haben die Gemeinden aggregiert betrachtet erstmals keine Nettoschulden ausgewiesen, sondern verfügten über ein kleines Nettovermögen. In den Jahren zuvor war die Nettoschuld kontinuierlich abgebaut worden.

Die Aargauer Gemeinden stehen nach wie vor mehrzeitlich auf einem starken und stabilen finanziellen Fundament. Wenn die Wachstumsraten von Nettoaufwand und Steuerertrag in Zukunft weiter auseinanderdriften und gleichzeitig der Investitionsbedarf steigt, wird die finanzpolitische Steuerung anspruchsvoller und die Aussichten könnten sich eintrüben. (nfz)