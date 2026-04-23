Gespräch zu Kunst und Wissenschaft

Anlässlich des Internationalen Museumstags lädt das Rehmann-Museum am Sonntag, 17. Mai, um 15 Uhr, zu einer aussergewöhnlichen Dialogrunde ein. Im Rahmen der Ausstellung «Énergies fossiles» diskutieren Kunstschaffende und eine Wissenschaftlerin über die ...

Anlässlich des Internationalen Museumstags lädt das Rehmann-Museum am Sonntag, 17. Mai, um 15 Uhr, zu einer aussergewöhnlichen Dialogrunde ein. Im Rahmen der Ausstellung «Énergies fossiles» diskutieren Kunstschaffende und eine Wissenschaftlerin über die inspirierende Kraft von Millionen Jahre alten Fossilien und regionalen Erden. Wo endet die Dokumentation, wo beginnt die künstlerische Freiheit? In der Ausstellung «Énergies fossiles» verschmelzen die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Präzision und zeitgenössischer Fantasie. Das Museum stellt die spannende Frage: Wie lassen sich chthonische (unterirdische) Energien und mineralische Zeit künstlerisch übersetzen?

In einem moderierten Gespräch treffen unterschiedliche Welten aufeinander. Die regionalen Künstlerinnen Karola Kauffmann, Frauke Roloff und Nika Schudel diskutieren mit Andrea Oettl, der Leiterin des Sauriermuseums Frick, über die Schnittstellen ihrer Disziplinen. (mgt)