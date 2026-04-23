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Gespräch zu Kunst und Wissenschaft

  23.04.2026 Laufenburg

Anlässlich des Internationalen Museumstags lädt das Rehmann-Museum am Sonntag, 17. Mai, um 15 Uhr, zu einer aussergewöhnlichen Dialogrunde ein. Im Rahmen der Ausstellung «Énergies fossiles» diskutieren Kunstschaffende und eine Wissenschaftlerin über die ...

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