Am Dienstag, 2. Dezember, 20 Uhr, ist Thomas C. Breuer zu Gast im Schützen in Rheinfelden. Nach seinem Kompendium zur Bewusstseinserheiterung Angstfrei fürchten hat Breuer ein weiteres Buch vorgelegt, das auf oder bei keinem Nach(t)tisch fehlen sollte: Gesünder kränkeln – Wohlfühlatlas zum Stabilbleiben.

Niveauvoller Humor ist Breuers Kernkompetenz. Er arbeitet streng ausgewogen, verteilt seine Frechheiten nach allen Seiten und plädiert für einen pragmatischeren Umgang mit dem Seelenheil. Oft hilft es schon, wenn man Probleme einfach auslacht und ihnen zu verstehen gibt: Mich kriegt ihr nicht klein!

40 Jahre niveauvoller Humor

Wo soll man anfangen? Hiking oder Biking? Rebirthing oder Rebalancing? Völlerei oder Low Carb? Landleben oder Urban Farming? Gleitflieging oder Stubenhocking? Und was war noch gleich Dingolfing? Angebote für die seelische und physische Gesundheit gibt es mehr, als einem lieb sein kann, ein flächendeckendes Wohlfühlbombardement im 24/7-Selbstoptimierungsstress zwischen Carpe-Diem-Terror und Bucketlist-Zwang. Vieles verschwindet ebenso rasch wie Dubai-Schokolade. Wieso geht das alles so schnell? Manche Menschen fangen deswegen an zu kränkeln, die richtige Body-Positivity mag sich nicht einstellen. Sollte man sich denn nicht mit all den Wohlfühltrends auch wohlfühlen? Wie gut, dass da endlich mal einer aufräumt und aussortiert: Thomas C. Breuer, mit der geballten Erfahrung von über 40 Jahren Kabarett, auf Bühnen und im Radio, in Deutschland und der Schweiz und Preisträger des renommierten Kabarett-Preises Salzburger Stier. Menschen, die sich bei dem Riesenangebot überfordert fühlen, möge dieser Abend als Orientierungshilfe dienen, als Kompass, als Wegweiser und auch in Buchform. (mgt)

Dienstag, 2. Dezember, 20 Uhr

Schützenkeller, Hotel Schützen Rheinfelden