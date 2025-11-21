Immobilien
«Gesünder kränkeln»

  21.11.2025 Rheinfelden
Thomas C. Breuer unterzieht die einschlägigen Verheissungen der Wellnessindustrie einer Prüfung, bei der kein Auge trocken bleibt. Foto: zVg
Thomas C. Breuer unterzieht die einschlägigen Verheissungen der Wellnessindustrie einer Prüfung, bei der kein Auge trocken bleibt. Foto: zVg

Am Dienstag, 2. Dezember, 20 Uhr, ist Thomas C. Breuer zu Gast im Schützen in Rheinfelden. Nach seinem Kompendium zur Bewusstseinserheiterung Angstfrei fürchten hat Breuer ein weiteres Buch vorgelegt, das auf oder bei keinem Nach(t)tisch fehlen sollte: Gesünder kränkeln ...

