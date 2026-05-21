Geschichten vom Tierlignadenhof: Mai

Mai Der Frühling ist da und zeigt seine Pracht. Alles ist grün, die Natur erwacht und so steht auch auf dem Tierlignadenhof immer einiges zur Erledigung an. Wir mögen diese Zeit, auch wenn sie sehr arbeitsintensiv ist und uns einiges abverlangt. So haben ...

Mai

Der Frühling ist da und zeigt seine Pracht. Alles ist grün, die Natur erwacht und so steht auch auf dem Tierlignadenhof immer einiges zur Erledigung an.

Wir mögen diese Zeit, auch wenn sie sehr arbeitsintensiv ist und uns einiges abverlangt. So haben wir einige grosse Projekte und Neuigkeiten, welche alle im Mai stattfinden oder stattgefunden haben.

Unser grösstes Projekt ist, wie bereits erwähnt, die Sanierung unseres Daches. In der ersten Maiwoche wurde das Gerüst gestellt. Die ganze Baustelleninstallation hat eine ganze Woche in Anspruch genommen. Eine Zeit, in der es lärmiger war, und Männer mit schweren Metallrohren ein- und ausgegangen sind. Wir sind stolz, haben es unsere Tiere so geduldig und entspannt mitgemacht. Geholfen hat natürlich, dass wir ebenfalls im Mai unsere Sommerweide eröffnen konnten. Das heisst, dass unseren Tieren wieder zwei Hektaren Weideland zur Verfügung steht. Die erste Weiderunde ist jedes Jahr ein wertvolles und wunderschönes Ereignis, aber auch eine Entlastung für unsere Mitarbeiter. Die Pferde, Kühe, Schweine, Ziegen und Schafe verbringen viel Zeit auf der grünen und grosszügigen Weide und weniger im Stall. Aus diesem Grund konnten die Gerüstebauer auch freier arbeiten, und unsere Pferde genossen in dieser Zeit schöne Stunden auf der Weide.

Ebenfalls durften zehn Schildkröten und 17 Sittiche in unserer ehemaligen Hühnervoliere einziehen. Ein schöner Moment für die Tiere, aber auch für uns Menschen. Wir haben lange an der Voliere gearbeitet, damit sie ein artgerechter und schöner Ort für die neuen Schützlinge werden konnte. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, und dies sieht man auch den zufriedenen Tieren auch an.

Zwei grosse Ereignisse stehen uns noch bevor. Ende des Monats dürfen zwei weitere Zwergzebus einziehen. Die Haltebedingungen konnten von ihrem früheren Besitzer nicht eingehalten werden, weshalb sie in einer Tierklinik für einige Monate Unterschlupf fanden. Nun dürfen die achtzehnjährige Mutter und ihr eineinhalbjähriges Kalb bei uns einziehen. Wir hoffen auf ein harmonisches Aufeinandertreffen mit Elli und Arielle, und dass die kleine Gruppe dann schnell zueinander findet.

Gleichentags dürfen auch noch zwei Degus bei uns einziehen. Diese haben bis anhin bei einer Familie gelebt. Unerwartet wurde eines der Degus trächtig, und das Gehege war zu klein für den Nachwuchs, aus diesem Grund wurden wir kontaktiert. Wir bekommen nun ein für die zwei Jungtiere gezimmertes tolles Gehege und sind gespannt auf die neuen Mitbewohner.

Neben diesen vielen Neuigkeiten dürfen wir immer wieder auf tolle Hilfe zählen. Nicht nur haben uns Freunde und Familie geholfen, Bäume auf der Weide zu fällen, wir bekommen auch noch Hilfe von Coop im Rahmen des «Tag der guten Tat». Es wird ein neues Zuhause für unsere Kaninchen Elodie und Michel erstellt und der Ausweichstall für unsere Neuankömmlinge bereit gemacht. Wer unseren Hof und die vielen Tiere einmal kennen lernen möchte, darf dies sehr gerne tun. Dafür haben wir Besuchsnachmittage mit Führung geplant. Die aktuellen Besuchstage kann man auf unserer Internetseite einsehen und sich per Mail anmelden. Wir freuen uns und danken für jede Unterstützung.

Liebe Grüsse vom

Tierlignadenhof-Team

Besuche sind nur nach Vereinbarung möglich!

Tierlignadenhof Kaisten

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