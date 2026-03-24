Geschichten durch Cartoons erzählen

Kürzlich versammelten sich insgesamt 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Bibliothek+ Laufenburg, um unter der Anleitung des Laufenburger Künstlers Gabriel Kramer Cartoons zu zeichnen. Alle Zeichner durften selbst entscheiden, zu ...

Mitmach-Anlass in der Bibliothek+ Laufenburg

Kürzlich versammelten sich insgesamt 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Bibliothek+ Laufenburg, um unter der Anleitung des Laufenburger Künstlers Gabriel Kramer Cartoons zu zeichnen. Alle Zeichner durften selbst entscheiden, zu welchem Thema sie Cartoons zeichnen wollten und erstellten im ersten Durchgang Skizzen mit Bleistift. Anschliessend bekamen alle wertvolle Tipps von Gabriel, wie sie die Szenen cartoontypisch umsetzen konnten. So entstanden wunderbare individuelle Bilder unter anderem vom XL-Zentrum inklusive Coop und Bibliothek, witzige Sketches, Portraits und ganze Geschichten auf nur einem Blatt Papier.

Der generationendurchmischte Anlass fand sehr grossen Anklang und eine Wiederholung ist geplant. Weitere Veranstaltungen in der Bibliothek+ Laufenburg sind auf der Homepage ersichtlich. (mgt)