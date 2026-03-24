Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Geschichten durch Cartoons erzählen

  24.03.2026 Laufenburg
Unter Anleitung des Laufenburger Gabriel Kramer wurde cartoontypisch gezeichnet. Foto: zVg
Unter Anleitung des Laufenburger Gabriel Kramer wurde cartoontypisch gezeichnet. Foto: zVg

Mitmach-Anlass in der Bibliothek+ Laufenburg

Kürzlich versammelten sich insgesamt 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Bibliothek+ Laufenburg, um unter der Anleitung des Laufenburger Künstlers Gabriel Kramer Cartoons zu zeichnen. Alle Zeichner durften selbst entscheiden, zu ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote