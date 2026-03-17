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Geschichten aus Nigeria

  17.03.2026 Stein
Die WGT-Feier in Stein wurde mit Live-Musik umrahmt. Foto: zVg
Die WGT-Feier in Stein wurde mit Live-Musik umrahmt. Foto: zVg

Farbenfroh und rhythmisch, aber gleichzeitig auch nachdenklich – so präsentierte sich die diesjährige Weltgebetstags-Feier in der Pfarrkirche in Stein. Der ökumenische Gottesdienst fand im Zeichen des Gastlandes Nigeria statt. Gesänge, Geschichten, Gebete sowie Informationen über das Land gaben den Besucherinnen und Besuchern einen eindrücklichen Einblick in das Leben der Menschen vor Ort. Drei Musiker begleiteten die stimmungsvolle Feier mit stimmungsvollen Liedern am Piano, an der Bassgitarre und an den Trommeln. Mit viel Herzblut und Engagement gestaltete auch dieses Jahr das Team um Manuela Köchling die WGT-Feier in Stein. Nach dem Gottesdienst wurden die Besucherinnen und Besucher mit einem feinen, ebenfalls landestypischen Essen sowie einem grossen Dessertbüffet verwöhnt. Ein herzliches Dankeschön an das diesjährige WGT-Team mit Manuela Köchling, Stefanie Achermann, Silvia und Markus Schmid sowie Fabrice Müller, wie auch an das Küchenteam unter der Leitung von Rocco Libonati. (mgt)

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