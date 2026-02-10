Geschichten aus einem bewegten Leben

Der 60-Plus-Treff lädt am Donnerstag, 19. Februar, um 14.15 Uhr, zu einem besonderen Nachmittag ins reformierte Kirchgemeindezentrum Zuzgen ein. Zu Gast ist Schwester Esther Herren, die aus ihrem reichen Leben als Diakonisse erzählen wird.

Unter dem Titel «Geschichten aus dem Leben einer Diakonisse» gibt Esther Herren persönliche Einblicke in ihren Lebensweg und in eine Berufung, die weit mehr ist als ein Beruf. Mit Offenheit, Tiefgang und feinem Humor berichtet sie von prägenden Begegnungen, herausfordernden Momenten und erfüllenden Erfahrungen aus ihrem diakonischen Wirken. Besonders ihre langjährige Arbeit in Riehen sowie im Basler «Münsterhüsli» hat sie nachhaltig geprägt und ihr einen reichen Schatz an Geschichten geschenkt.

Diakonisches Arbeiten bedeutet nahe bei den Menschen zu sein – zuhören, begleiten, mittragen. Genau davon handeln die Erzählungen von Schwester Esther: von gelebter Nächstenliebe im Alltag, von Vertrauen und Hoffnung, aber auch von den Fragen und Brüchen des Lebens. Ihre Geschichten sind lebensnah, berührend und laden zum Innehalten ein. (mgt)