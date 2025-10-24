GESCHICHTE WIRD LEBENDIG

Übermorgen Sonntag (26.10.) gibt es einen ganz besonderen Gottesdienst: Um 10 Uhr feiert die christkatholische Kirchgemeinde im Wegenstettertal ihr 150-Jahr-Jubiläum. Es wird Elemente von Reenactment (engl. für «Wiederaufführung») geben: der Gottesdienst wird möglichst so gefeiert, wie es damals in der Entstehungszeit der Kirchgemeinde im vorletzten Jahrhundert war: die Kirchenpflege ist mit Hilfe des Fricktaler Museums in Rheinfelden in historische Kleider gewandet (siehe Foto), der erste christkatholische Bischof Dr. Eduard Herzog wird durch Dr. Niklas Raggenbass dargestellt, eine Theaterszene führt ein in die damalige Zeit des Kulturkampfes, Elfi Schweizer spielt an der historisch wertvollen Orgel und das Dragoner Chörli gestaltet den Gesang. Anschliessend gibt es Suppe mit Spatz. Über den Weg des aktualisierten Wiedererlebens ähnlich einer Living History soll Geschichte erlebnishaft nachvollziehbar und damit verständlich gemacht werden. Es sind alle herzlich eingeladen, in die christkatholische Kirche in Zuzgen zu kommen. (mgt)