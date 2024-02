Geschichte leben und erleben

Im August 2024 wird in Magden wieder ein historisches Freilichttheater gespielt

Zum 20-Jahr-Jubiläum führt der Theaterverein Magden, wie erstmals vor fünf Jahren, ein Freilichttheater auf. Beleuchtet wird die Zeit während des 30-jährigen Krieges, als das Dorf Höflingen unterging.

Janine Tschopp

Über 60 Personen kamen am Donnerstagabend in den Hirschensaal nach Magden, um den Startschuss des Freilichttheaters «Die listigen Weiber von Höflingen» zu erleben. Vereinspräsident Roland Graf informierte über die Produktion, welche im August 2024 im Huetgrund während zwei Wochen zur Aufführung kommen wird.

Als das Fricktal noch österreichisch war

Zuerst ging Roland Graf, der bei der Produktion als OK-Präsident und Regisseur fungiert, auf das geschichtliche Umfeld des Stücks ein. Es handelt vom 1634 abgegangenen Dorf Höflingen, welches zwischen Magden und Rheinfelden im Bereich Kapuzinerberg lag. Während des zu dieser Zeit wütenden 30-jährigen Krieges wurde Höflingen von den schwedischen Belagerungstruppen niedergebrannt und daraufhin verlassen. Die heutige Schweiz gab es damals noch nicht, und das Fricktal war zu jener Zeit in habsburgischem Besitz.

Wie Roland Graf erklärte, basiere das Stück «Die listigen Weiber von Höf lingen» zu einem Drittel auf Shakespeares Werk «Die lustigen Weiber von Windsor». Die weiteren zwei Drittel wurden durch Roland Graf «dazu gedichtet», wobei er Sagen und Lokalkolorit miteinfliessen liess. Erzählt wird die Geschichte von Dorfbewohnern, insbesondere von zwei verheirateten Frauen, welche durchtriebener sind, als ihr Verehrer von ihnen erwartet. Eine wichtige Rolle bei der Geschichte spielt auch das Schicksal einer Schulklasse.

40 Schauspielerinnen und Schauspieler

Beim zweiten Teil der Präsentation kam Roland Graf zur Rollenverteilung. 29 erwachsene Spielerinnen und Spieler des Theatervereins Magden und von befreundeten Theatervereinen sowie zirka zwölf Kinder aus der Primarschule Magden übernehmen die Rollen. Geprobt wird ab Ende Februar. Für die Schulkinder werden kein Text und möglichst wenige Proben geplant, so dass sie erst im August ins Theater eingebunden werden. «Die listigen Weiber von Höflingen» ist bereits das zweite historische Freilichttheater, welches in Magden gespielt wird. Zum ersten Mal, damals zum 15-Jahr-Jubiläum, spielten sie «Deschliken 1437», das von 2000 Personen besucht wurde. Dieses Jahr wird eine grössere Tribüne aufgebaut, welche für 220 Personen konzipiert ist. Bei zehn Vorstellungen erwarten die Organisatoren wieder insgesamt rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese werden die besondere Gelegenheit erhalten, während 120 Minuten tief in die Geschichte und Geschichten des Fricktals vor rund 400 Jahren einzutauchen.

Vorverkauf ab Ende Juni 2024

Das Freilichttheater «Die listigen Weiber von Höf lingen» wird vom 16. bis 31. August 2024, jeweils mittwochs, freitags, samstags und sonntags auf dem Areal «Huetgrund» in Magden gespielt. Der Vorverkauf beginnt Ende Juni. Aktuelle Informationen auf der Homepage des Theaters Magden.

Im Fricktaler Museum in Rheinfelden werden Ausgrabungsfunde, historische Karten und zugehörige Urkunden zum verschwunden Dorf Höflingen gezeigt. Man geht davon aus, dass es dort 20 Haushalte mit insgesamt 80 bis 100 Personen gab.

theatermagden.ch