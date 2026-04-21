Geschichte in Bildern

In der Kirche in Oeschgen findet eine Ausstellung zu 95 Jahren Frauenverein Oeschgen statt. Diese zeigt Fotos, Dokumente und Kunstwerke aus der Geschichte des Vereins, die letztes Jahr mit dessen Auflösung ein Ende fand. Die Ausstellung ist nicht nur ...

Ausstellung Frauenverein Oeschgen

In der Kirche in Oeschgen findet eine Ausstellung zu 95 Jahren Frauenverein Oeschgen statt. Diese zeigt Fotos, Dokumente und Kunstwerke aus der Geschichte des Vereins, die letztes Jahr mit dessen Auflösung ein Ende fand. Die Ausstellung ist nicht nur für ehemalige Mitglieder des Frauenvereins oder für die Senioren des Dorfes interessant, die beim Anschauen der Plakate in Erinnerungen schwelgen können. Sie ist auch spannend für die junge Generation, zeigt sie doch den Wandel des Frauenbilds und verdeutlicht gleichzeitig, dass die Themen, die z. B. in den 50ern heiss diskutiert wurden, heute einerseits kurios anmuten «Ist Fernsehen schädlich für die Jugend?», andererseits gar nicht so weit weg sind von heutigen Diskussionen über Jugendschutz und Mediennutzung. Die Ausstellung, die bis zirka Mitte Mai täglich geöffnet ist, richtet sich an alle Generationen.

Ganz zu Ende ist die Geschichte des Vereins übrigens noch nicht: Einige Frauen haben sich bereit erklärt, beliebte Aktionen wie z. B. Geburtstagsbesuche, Weihnachtsbescherung und den Suppentag weiterzuführen. So werden die übrig gebliebenen Gelder des Vereins weiterhin ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt. Deshalb war die Eröffnung der Ausstellung auch gekoppelt mit einem Suppentag, den Pfarreiseelsorgerin Elisabeth Lindner zusammen mit dem «harten Kern» des bisherigen Vereins durchführte. (mgt)