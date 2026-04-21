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Geschichte in Bildern

  21.04.2026 Oeschgen
Die langjährigen Vorstandsfrauen Esthi Winter (links) und Hedy Lüthold haben zusammen mit den Pfarreiseelsorgerinnen Elisabeth Lindner und Christina Kessler die Ausstellung erstellt. Foto: zVg
Die langjährigen Vorstandsfrauen Esthi Winter (links) und Hedy Lüthold haben zusammen mit den Pfarreiseelsorgerinnen Elisabeth Lindner und Christina Kessler die Ausstellung erstellt. Foto: zVg

Ausstellung Frauenverein Oeschgen

In der Kirche in Oeschgen findet eine Ausstellung zu 95 Jahren Frauenverein Oeschgen statt. Diese zeigt Fotos, Dokumente und Kunstwerke aus der Geschichte des Vereins, die letztes Jahr mit dessen Auflösung ein Ende fand. Die Ausstellung ist nicht nur ...

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