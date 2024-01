Geschäftsführerin verlässt Tertianum Salmenpark

In den vergangenen Monaten ist massive Kritik an den Zuständen im Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Salmenpark in Rheinfelden laut geworden. Jetzt verlässt die Geschäftsführerin Nadine Courtial per sofort den Betrieb, wie es in einem Brief an die Wohn- und Pflegegäste heisst. Courtial wird Geschäftsführerin bei der Tertianum-Residenz Sphinxmatte in Solothurn. Sie bleibt also in der Tertianum-Gruppe. Yamina Helfer übernimmt die Geschäftsführung des Salmenparks ad interim. Die Rekrutierung einer neuen Geschäftsführung sei gestartet worden. Im November hatte die NFZ über die Kritik von Angehörigen berichtet: Bettlägerige Bewohnerinnen und Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums würden vernachlässigt, bekämen zu wenig zu trinken und die Körperhygiene sei ungenügend, wurde unter anderem bemängelt. Auch Mitarbeitende äusserten sich kritisch. Die Verantwortlichen stellten daraufhin in Aussicht, die nötigen Schritte zu unternehmen. (vzu)