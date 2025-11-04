Gesamtleitermeeting Jugend TV Stein

Im Wintergarten des Sportcenters Bustelbach trafen sich am vergangenen Samstagvormittag die Leiterinnen und Leiter der Jugendabteilung des TV Stein zum jährlichen Gesamtleitermeeting. Nach einer kurzen Begrüssung durch den Technischen Ausschuss sorgte Roman Brogli mit einem handballerischen Warm-up für einen sportlich-dynamischen Einstieg. Im Zentrum des Treffens standen die Jahresplanung 2026, ethische Grundsätze im Sport und Verein sowie der Umgang mit Kindern mit AD(H)S im Trainingsund Wettkampfalltag. Besonders das Fachreferat von Chiara Huber, Sozialpädagogin in Ausbildung, stiess auf grosses Interesse. Sie vermittelte praxisnahe Strategien, wie Trainerinnen und Trainer Kinder mit besonderen Bedürfnissen gezielt fördern und gleichzeitig das Teamgefüge stärken können. Die Teilnehmenden diskutierten engagiert über Werte wie Fairness, Respekt und Verantwortung – nicht nur im sportlichen Kontext, sondern auch als Leitlinien für die Vereinsarbeit. Der Austausch zeigte: Der TV Stein setzt auf eine ganzheitliche Förderung seiner Jugend – sportlich, sozial und persönlich. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen und der Besuch des U13-Handballspiels. (mgt)