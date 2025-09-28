Gesamtgemeinderat in Gansingen wiedergewählt

Das Gansinger Stimmvolk hat am Sonntag an der Urne mit einer Stimmbeteiligung von 53,1 Prozent alle bisherigen Gemeinderatsmitglieder in ihren Ämtern für die nächste Amtsperiode bestätigt.

Urban Erdin erhielt 369, Waltraut Steinacher 367, Thomas Szabo 389, Sandra Caluori 300 und Michel Steiner 381 Stimmen.

Als Gemeindeammann wurde Thomas Szabo mit 369 Stimmen (absolutes Mehr 194) deutlich wiedergewählt. Und auch der bisherige Vizeammann Urban Erdin wurde mit 323 Stimmen klar für eine weitere Amtsperiode als Vizeammann bestätigt. (sh)