Gesamterneuerungswahlen Kaiseraugst: Jean Frey tritt erneut als Gemeindepräsident an

Jean Frey stellt sich bei den Gesamterneuerungswahlen vom 28. September 2025 erneut zur Wahl als Gemeindepräsident. Die SVP Kaiseraugst unterstützt seine Kandidatur geschlossen und mit voller Überzeugung.

Jean Frey wurde am 22. Juni 2025 mit deutlichem Mehr zum Gemeindepräsidenten gewählt, hält die SVP Kaiseraugst in ihrer Mitteilung fest. In seiner bisherigen Amtsführung habe Jean Frey durch Sachlichkeit, Präsenz, Teamorientierung und eine ruhige, zielgerichtete Kommunikation überzeugt. „Ich kandidiere, weil mir Kaiseraugst am Herzen liegt. Ich möchte weiterhin Verantwortung übernehmen, klare Ziele setzen und gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und Bevölkerung

tragfähige Lösungen entwickeln“, so Jean Frey.



Jean Frey ist seit 2025 Gemeindepräsident und war davor sieben Jahre lang Mitglied des Gemeinderats. Bereits von 2006 bis 2018 war er in der Finanzkommission tätig und prägte als Präsident der SVP Kaiseraugst zwischen 2002 und 2017 das politische Geschehen wesentlich mit. Auch in der Steuerkommission war er über mehrere Jahre aktiv. Beruflich ist Jean Frey als Geschäftsführer tätig und verfügt über eine fundierte technische und betriebswirtschaftliche Ausbildung. Privat ist er verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und in Kaiseraugst tief verwurzelt – unter anderem durch sein langjähriges Engagement als Präsident des

Familiengartenvereins. Sein politisches Handeln ist sachlich, verbindend und lösungsorientiert – getragen von Erfahrung und Gemeinsinn.



SP will beide Spitzenämter besetzen

Die SVP Kaiseraugst geht in ihrer Medienmitteilung auch auf jene der SP Kaiseraugst ein. Diese hat bekanntgegeben, dass Oliver Jucker für das Gemeindepräsidium und Markus Zumbach für das Vizepräsidium kandidieren. Laut Einschätzung der SVP Kaiseraugst sei das ein strategischer Versuch, die Führungspositionen parteipolitisch zu dominieren – obwohl die Bevölkerung mit der Wahl von Jean Frey im Juni ein klares Zeichen gesetzt hat.

„Die SP will mit verändertem Personal, aber gleichem Ziel das Präsidium übernehmen – obwohl die Bevölkerung erst kürzlich Jean Frey das Vertrauen ausgesprochen hat. Das lehnen wir ab. Jean Frey steht für Stabilität, Verlässlichkeit und einen sachlichen Führungsstil“, sagt Manuel Ackermann, Präsident der SVP Kaiseraugst. Für diese Partei ist klar: "Jean Frey wiederwählen – für Kontinuität und Gemeindeführung mit Augenmass."

Am 28. September entscheidet die Bevölkerung über die Führung der Gemeinde für die Legislatur 2026–2029. Die SVP Kaiseraugst ist überzeugt: "Jean Frey ist die richtige Person – heute wie morgen."