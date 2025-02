Gesamterneuerungswahlen: In Laufenburg tritt Stadträtin Regina Erhard nicht mehr an

Nach Stadtammann Herbert Weiss erklärt nun auch Stadträtin Regina Erhard, dass sie sich für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stellen wird.

Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode 2026-2029:

Der 1. Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen des Laufenburger Stadtrates für die Amtsperiode 2026-2029 findet am 28. September 2025 statt. Die amtierenden Stadträte haben sich in den letzten Wochen bezüglich den anstehenden Gesamterneuerungswahlen intensiv Gedanken gemacht. Stadtammann Herbert Weiss steht (wie bereits an der Einwohnergemeindeversammlung vom 22.11.2024 angekündigt) nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Auch Stadträtin Regina Erhard tritt nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen an.

Die bisherigen Stadträte Vizeammann Christian Rüede, Stadtrat André Maier und Stadtrat René Leuenberger stellen sich im September zur Wiederwahl als Stadtrat zur Verfügung. Allfällige Kandidaturen für das Amt als Stadtammann und Vizeammann sind zum heutigen Zeitpunkt noch offen. (mgt)