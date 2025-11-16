Immobilien
Geringes Risiko für grosse Waldbrände

  16.11.2025 Aargau
Mit Hilfe von Geodaten wurden Wälder identifiziert, die eine erhöhte Waldbrandgefahr aufweisen. Es sind vor allem steile Südlagen. Die modellierten Geodaten werden im AGIS-Viewer als Karten dargestellt. Grafik: zVg
Mit dem Klimawandel nehmen Hitze- und Trockenheitsperioden zu. Das schafft die Voraussetzung für die Entstehung von Waldbränden. Glücklicherweise fehlen im Aargau aber grosse, schlecht erschlossene Hänge, welche zu so grossen und gefährlichen Waldbränden wie in den ...

