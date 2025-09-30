Immobilien
Geplanter Pumptrack wird an der Urne versenkt

  30.09.2025 Magden
Im Schibelacher wird kein Pumptrack gebaut. Das Projekt erlitt an der Urne Schiffbruch. Foto: Archiv NFZ
Hauchdünner Entscheid in Magden

28 Stimmen geben den Ausschlag: Die Magdener Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am Sonntag in einer Referendumsabstimmung den Kredit in der Höhe von 480 000 Franken für den Pumptrack Schibelacher mit 861 Ja zu 889 Nein ...

