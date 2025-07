Genussvoll durch die Heimat radeln

Drei Frauen, drei E-Bikes – eine geniale Idee: Ab sofort können Einheimische wie auch Gäste eine neue E-Bike-Rundtour in der Region Laufenburg erleben, die sportliche Aktivität mit kulinarischem Genuss und landschaftlicher Vielfalt vereint.

Initiiert wurde das Angebot von den velobegeisterten Sulzerinnen Marlene Weiss, Nicole Weiss und Martina Huber, die ihre langjährige Leidenschaft für gemeinsame Radtouren nun in ein touristisches Highlight verwandelt haben.

Die neue Route startet und endet in Laufenburg und ist als Tagesausflug konzipiert. Sie umfasst rund 46 Kilometer und 990 Höhenmeter, führt über Asphalt- und Kiesstrassen durch die beeindruckende Natur des Juraparks Aargau, vorbei an Wäldern, Rebhängen und eindrücklichen Aussichtspunkten – und bietet an fünf ausgewählten Stationen kulinarische Überraschungen. Vom Frühstück bis zum Zvieri wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt – doch wo genau und bei wem gegessen wird, bleibt vorerst geheim. Ein wenig Spannung muss sein. Jede Gruppe erhält ein Navigationsgerät leihweise zur Verfügung gestellt. «Uns war wichtig, dass man die Tour entspannt geniessen kann, ohne sich ständig um die Navigation kümmern zu müssen», erklärt Marlene Weiss. Rätsel oder Aufgaben, wie sie bei ähnlichen Angeboten üblich sind, wurden bewusst weggelassen – der Fokus liegt auf Genuss, Landschaft und Gemeinschaft.

Die Idee einer lokal verankerten E-Bike-Genusstour reifte bei den drei Initiantinnen schon seit einigen Jahren. Als Laufenburg Tourismus auf der Suche nach einem neuen, buchbaren Angebot war, war der Zeitpunkt gekommen: Die Frauen entwickelten in kurzer Zeit eine Rundtour, die sowohl Einheimischen als auch Besuchenden die Schönheit der Region näherbringt.

Buchbar ist die Tour von Mittwoch bis Sonntag, jeweils für bis zu drei Gruppen pro Tag – abhängig von der Verfügbarkeit der drei Navigationsgeräte. Die Buchung erfolgt online über die Website von Laufenburg Tourismus, das Angebot läuft jährlich von April bis Oktober.

Mit ihrer E-Bike-Rundtour möchten die drei Sulzerinnen nicht nur für Bewegung sorgen, sondern auch Lust darauf machen, die Heimat neu zu entdecken. Und wer weiss – vielleicht wird aus einem Tagesausflug bald ein unvergessliches Erlebnis mit bleibendem Eindruck. (mgt)

www.laufenburg-tourismus.ch