Genussreicher Abend

Kürzlich trafen sich zum zweiten Mal in diesem Jahr 34 Teilnehmende zum Mitgliederhock der Abteilung Verkauf-Dienstleistungen des Gewerbes Region Frick-Laufenburg im Alimondi Kochstudio in Frick und erlebten einen genussvollen und informativen Abend.

Kürzlich trafen sich zum zweiten Mal in diesem Jahr 34 Teilnehmende zum Mitgliederhock der Abteilung Verkauf-Dienstleistungen des Gewerbes Region Frick-Laufenburg im Alimondi Kochstudio in Frick und erlebten einen genussvollen und informativen Abend.

Markus Liebi, Vera Liebi und Cristina Küsterling begrüssten die Gruppe zum gemeinsamen Kochen bzw. Apéro herstellen. Unter den Adleraugen und Anweisungen von Cristina Küsterling – der einzigen Fricktaler Kochhexe – durften die verschiedenen Häppli und Speisen inkl. dem Dessert hergestellt werden. Auf dem Programm standen eine herbstliche Kürbissuppe, frische Gemüse-Dips und selbstgebackene Leckereien, die zum Herbstanfang bestens schmeckten.

Während der Apéro im Ofen und Steamer vor sich hin brutzelte, die Kürbissuppe in der Pfanne vor sich hin köchelte, stellte Markus Liebi die Firma Liebi und Schmid vor und gewährte den Teilnehmenden bei einer kurzen Führung einen Einblick in die Ausstellungsräume im Erdgeschoss und in das vielseitige Angebot.

Das Alimondi Kochstudio gibt es erst seit 2019 und hat sich in den letzten Jahren zu einer Top-Adresse entwickelt, wo man heute Teamevents, Weihnachtsessen, Krimi-Dinner oder einen Kochkurs geniessen darf.

Der Abend klang beim gemeinsamen, selbergemachten Apéro in gemütlicher Atmosphäre aus. Die Teilnehmenden und das Team von Verkauf-Dienstleistungen danken den Gastgebern herzlich für den gelungenen und grossartigen Abend und die grosszügige Gastfreundschaft. (mgt)