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Genuss und Generalversammlung in der Wiler Trotte

  21.05.2026 Mettauertal
Frauenpower: Ehrungen für 10, 50, 30 und 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Foto: zVg
Frauenpower: Ehrungen für 10, 50, 30 und 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Foto: zVg

Die 59. Generalversammlung der Weinfreundinnen und Weinfreunde Fricktal fand in der neu erstellten Wiler Trotte in Wil statt. Stolz präsentierte die Weinbaugenossenschaft die Räumlichkeiten. Im Herbst 2025 konnte Kellermeister Guido Oeschger mit seinem Team den modernen Neubau mit ...

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