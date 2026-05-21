Genuss und Generalversammlung in der Wiler Trotte

Die 59. Generalversammlung der Weinfreundinnen und Weinfreunde Fricktal fand in der neu erstellten Wiler Trotte in Wil statt. Stolz präsentierte die Weinbaugenossenschaft die Räumlichkeiten. Im Herbst 2025 konnte Kellermeister Guido Oeschger mit seinem Team den modernen Neubau mit ...

Die 59. Generalversammlung der Weinfreundinnen und Weinfreunde Fricktal fand in der neu erstellten Wiler Trotte in Wil statt. Stolz präsentierte die Weinbaugenossenschaft die Räumlichkeiten. Im Herbst 2025 konnte Kellermeister Guido Oeschger mit seinem Team den modernen Neubau mit einladendem Verkaufsraum, moderner Verarbeitungshalle, wunderschönem Barriquekeller und stilvoll eingerichtetem Eventraum beziehen und gerade die erste Ernte keltern.

Zum Start offerierte die Weinbaugenossenschaft einen Apéro mit verschiedenen Weinen aus dem vielfältigen Sortiment der Wiler Trotte. Danach wusste Guido Oeschger auf einem Rundgang Interessantes über den Neubau zu berichten. Die Räume sind funktional darauf ausgerichtet, die Trauben der 25 Genossenschaftswinzer/innen optimal zu verarbeiten. Nach der Gründung im Jahre 1992 hat sich die Wiler Trotte zu einem erfolgreichen Weinbaubetrieb entwickelt. Davon zeugen zahlreiche nationale und kantonale Prämierungen.

Urs Hofer, Präsident der Weinfreunde Fricktal, führte nach dem Rundgang souverän durch die Generalversammlung. Wiederum durfte der Verein auf ein erfolgreiches Jahr mit interessanten und gut besuchten Anlässen zurückblicken. Es folgte ein feines Essen aus der Bären-Küche Hottwil, begleitet vom Wiler Calant, einer kräftigen Rotweinspezialität aus resistenten Traubensorten und einem wunderbar gereiften Pinot Noir Barrique 2018. Verwöhnt von Guido und Claudia Oeschger genossen die Weinfreundinnen und Weinfreunde die gemütliche Stimmung noch lange. (mgt)