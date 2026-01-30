Genuss, Gemeinschaft, Solidarität

Am Sonntag, 25. Januar, lud die Missionsgruppe el mundo zur traditionellen Spaghettata in den Rampartsaal ein. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt und erfüllt von lebendigem Stimmengewirr, herzlichem Lachen und dem Duft frisch ...

Spaghettata der Missionsgruppe el mundo

Am Sonntag, 25. Januar, lud die Missionsgruppe el mundo zur traditionellen Spaghettata in den Rampartsaal ein. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt und erfüllt von lebendigem Stimmengewirr, herzlichem Lachen und dem Duft frisch zubereiteter Pasta. Das gemeinsame Essen wurde so zu einem Ort der Begegnung, an dem Genuss und Solidarität auf schöne Weise zusammenfanden. Die Spaghettata ist einer von insgesamt fünf Anlässen im Jahreslauf, mit denen die Missionsgruppe el mundo Spenden für ihre Hilfsprojekte sammelt. Unterstützt werden Projekte in Brasilien, Indien, Mexiko und Guatemala, die sich besonders für Kinder, Jugendliche und Familien einsetzen und ihnen neue Perspektiven eröffnen.

Ein besonderer Dank gilt allen Gästen, die mit ihrem Kommen und ihrer Unterstützung zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben. Vor allem aber danken wir den zahlreichen Freiwilligen, die mit grossem Engagement in der Küche, beim Service und im Hintergrund im Einsatz standen. Ihr Einsatz, ihre Zeit und ihre Herzlichkeit machten diesen Anlass zu dem, was er war: ein Fest der Gemeinschaft und der gelebten Nächstenliebe. (mgt)