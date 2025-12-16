Generationenübergreifendes Adventsfenster

Jeweils am Donnerstagnachmittag ist das Hirschen-Café des Gemeinnützigen Frauenvereins in Magden geöffnet. Dort treffen sich verschiedenste Menschen bei Kaffee, Kuchen, feinen belegten Brötchen und auch bei einem Prosecco.

Im gleichen Gebäude sind Wohnungen der Stiftung Alterswohnungen Hirschen, deren Bewohnerinnen am Donnerstag oft auch im Café anzutreffen sind. Vis-à-vis ist der Kindergarten Hirschen im ehrwürdigen Gebäude der Hirschenscheune. Warum nicht einmal ein gemeinsames Projekt starten und dies nach aussen zeigen? Gesagt, getan.

An einem Freitagmorgen waren für einmal junge Gäste im Café und haben fleissig farbige Kerzen aus Ton-, Drachenpapier und Glitzerstaub gestaltet. Mit grossem Eifer haben die Kindergartenkinder Fötzeli gerissen, diese geklebt und mit Glimmer bestreut.

Am Donnerstagnachmittag brauchte es zunächst etwas Überzeugungsarbeit, bis sich auch die erwachsenen Cafébesucherinnen und -besucher ans Gestalten wagten. Viele hatten schon lange nichts Ähnliches mehr gemacht und trauten sich anfangs nicht so recht. Als sie aber entdeckten, wie einfach es war eine wunderschöne Kerze zu gestalten, war teilweise kein Halten mehr. Strahlend verliessen sie an diesem Nachmittag das Café und freuten sich auf die Eröffnung des gemeinsamen Adventsfensters.

Am 3. Dezember war es so weit. Punkt 18 Uhr wurde das Licht eingeschaltet und viele Besucher und Besucherinnen staunten und erfreuten sich ob des prächtigen Kerzenfensters. Umrahmt wurde die feierliche Eröffnung mit Weihnachtsliedern des Männerchors und natürlich durften auch feine Getränke, Zopf und Lebkuchen nicht fehlen.

«Ein wahrlich gelungenes, generationenübergreifendes Projekt – hoffentlich nicht das letzte. Machen Sie einen abendlichen Spaziergang und bestaunen Sie das Kerzenfenster und auch die weiteren Adventsfenster in Magden», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)