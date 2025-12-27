Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Generationen verbinden

  27.12.2025 Kaiseraugst
Amira Ferrari (Mitte), die Gewinnerin des Zeichnungswettbewerbs, erhält im Beisein von Mary Anne Dillier, Lehrperson an der Oberstufe Kaiseraugst (rechts) einen Wertgutschein für den Europapark. Foto: zVg
Amira Ferrari (Mitte), die Gewinnerin des Zeichnungswettbewerbs, erhält im Beisein von Mary Anne Dillier, Lehrperson an der Oberstufe Kaiseraugst (rechts) einen Wertgutschein für den Europapark. Foto: zVg

Zum ersten Mal hat das Kaiseraugster Alterszentrum Rinau-Park einen Zeichnungswettbewerb für die Weihnachtskarte durchgeführt. Dafür wurden die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Kaiseraugst eingeladen, eine Zeichnung zum Thema «Weihnachten im Altersheim» zu gestalten. Das Alterszentrum Rinau-Park legt grossen Wert auf den Kontakt zum Dorf. «Der Austausch zwischen Jung und Alt ist wichtig und bringt Freude auf beiden Seiten. Mit diesem Wettbewerb möchte das Zentrum diese Nähe weiter stärken und zeigen, wie wertvoll die Verbundenheit in Kaiseraugst ist», heisst es in einer Medienmitteilung. Am Ende wählte die Jury das Bild der 15-jährigen Amira aus. Ihr Bild überzeugt durch seine klare Gestaltung und die freundliche Stimmung. «Ein herzliches Dankeschön geht an alle Schülerinnen und Schüler, die mitgemacht haben. Wir gratulieren Amira ganz herzlich zu ihrem gelungenen Weihnachtsbild (mgt)

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote