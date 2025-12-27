Generationen verbinden

Zum ersten Mal hat das Kaiseraugster Alterszentrum Rinau-Park einen Zeichnungswettbewerb für die Weihnachtskarte durchgeführt. Dafür wurden die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Kaiseraugst eingeladen, eine Zeichnung zum Thema «Weihnachten im Altersheim» zu gestalten. Das Alterszentrum Rinau-Park legt grossen Wert auf den Kontakt zum Dorf. «Der Austausch zwischen Jung und Alt ist wichtig und bringt Freude auf beiden Seiten. Mit diesem Wettbewerb möchte das Zentrum diese Nähe weiter stärken und zeigen, wie wertvoll die Verbundenheit in Kaiseraugst ist», heisst es in einer Medienmitteilung. Am Ende wählte die Jury das Bild der 15-jährigen Amira aus. Ihr Bild überzeugt durch seine klare Gestaltung und die freundliche Stimmung. «Ein herzliches Dankeschön geht an alle Schülerinnen und Schüler, die mitgemacht haben. Wir gratulieren Amira ganz herzlich zu ihrem gelungenen Weihnachtsbild (mgt)