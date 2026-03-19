Generalversammlung Samariterverein Frick

20 Personen, darunter Aktiv-, Passiv-, Ehrenmitglieder und geladene Gäste, nahmen an der GV im Cafe & Bistro Piazza in Frick teil. Auf ein feines Nachtessen folgte der geschäftliche Teil. Gemeinsam blickte man auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Daniele Procopio wurde mit grossem Applaus als neues Aktivmitglied aufgenommen. Ein wichtiges Traktandum war die Abstimmung über den Vorstand, alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wieder gewählt.

Gemeinderätin Alexandra Leimgruber überbrachte ein Grusswort vom Gemeinderat. Sie bedankte sich beim Verein für über 85 Jahre im Dienste der Mitmenschen. Nach der Versammlung gab es in geselliger Runde Kaffee und ein feines Tobleronemousse. (mgt)