Generalversammlung der Jugendband Wegenstettertal

  16.01.2026 Wegenstetten
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Band blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit unvergesslichen Momenten zurück.

Laurin Buchmüller ist neues Mitglied im Vorstand. Er wird den bisherigen Vorstand mit diversen Funktionen verstärken. Die Band blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit ...

