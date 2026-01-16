Generalversammlung der Jugendband Wegenstettertal

Laurin Buchmüller ist neues Mitglied im Vorstand. Er wird den bisherigen Vorstand mit diversen Funktionen verstärken. Die Band blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit ...

Laurin Buchmüller ist neues Mitglied im Vorstand. Er wird den bisherigen Vorstand mit diversen Funktionen verstärken. Die Band blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit unvergesslichen Momenten zurück, so etwa das Musikfest in Sursee, wo sie einen Doppelsieg in ihrer Kategorie einfuhr. Im zweiten Halbjahr folgte mit dem Jubiläumskonzert ein weiteres Highlight. Leider musste man sich von drei Mitgliedern verabschieden, erfreulich ist die Aufnahme zweier Neumitglieder. Die Jugendband Wegenstettertal freut sich auf tolle Erlebnisse im neuen Jahr. Besonders erwähnenswert sind die Tournee 2026 und das anschliessende Abschlusskonzert im Juli. Das Bild zeigt den aktuellen Vorstand. (mgt)

