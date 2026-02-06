GENERALVERSAMMLUNG DES CHRISTKATHOLISCHEN FRAUENVEREINS

Gaby Hasler eröffnete die Generalversammlung, an welcher 24 Frauen teilnahmen. Das Protokoll der letzten GV, vorgetragen von Nadja Rohrer, zeigteden Anwesenden wie lebendig das Vereinsleben ist. Ein wichtiges Traktandum des Vereins ist die Rechnung, welche von Mary Vogel präsentiert ...

Gaby Hasler eröffnete die Generalversammlung, an welcher 24 Frauen teilnahmen. Das Protokoll der letzten GV, vorgetragen von Nadja Rohrer, zeigteden Anwesenden wie lebendig das Vereinsleben ist. Ein wichtiges Traktandum des Vereins ist die Rechnung, welche von Mary Vogel präsentiert wurde. Wiederum schloss das vergangene Vereinsjahr mit einer Vermögensverminderung ab.

Die Aktivitäten des kommenden Jahres wurden von Rebeca Weber vorgetragen. Dank der Bereitschaft der Mitglieder, die sich für eine Organisation zur Verfügung stellen, kann der christkatholische Frauenverein ein sehr vielfältiges Jahresprogramm anbieten. Der Start für das kommende Vereinsjahr ist geglückt und der Vorstand freut sich auf ein weiteres Vereinsjahr. (mgt))