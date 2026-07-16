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Gemeinschaft, Glauben, Genuss

  16.07.2026 Wegenstetten
Sommerfest der Pfarrei St. Michael in Wegenstetten. Foto: zVg
Sommerfest der Pfarrei St. Michael in Wegenstetten. Foto: zVg

Sommerfest in Wegenstetten

Am Sonntag, 5. Juli, lud die Pfarrei St. Michael zu einem Sommerfest ein, als Auftakt zu den Sommerferien.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden sich zum vorgelagerten Gottesdienst ein. Für eine musikalische Überraschung sorgten der bald ...

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