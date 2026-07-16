Gemeinschaft, Glauben, Genuss

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden sich zum vorgelagerten Gottesdienst ein. Für eine musikalische Überraschung sorgten der bald ...

Am Sonntag, 5. Juli, lud die Pfarrei St. Michael zu einem Sommerfest ein, als Auftakt zu den Sommerferien.

Sommerfest in Wegenstetten

Am Sonntag, 5. Juli, lud die Pfarrei St. Michael zu einem Sommerfest ein, als Auftakt zu den Sommerferien.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden sich zum vorgelagerten Gottesdienst ein. Für eine musikalische Überraschung sorgten der bald scheidende Pfarrer Godwin Ukatu und der Kirchenchor, unter der Leitung von Katharina Wunderlin-Kissling. In berührenden Worten wurde, in Anwesenheit ihrer Angehörigen, Marie Affentranger gedacht, der vor gut einem Jahr verstorbenen ehemaligen Pfarrköchin von Wegenstetten. Ihr zu Ehren stiftete die Kirchgemeinde Wegenstetten-Hellikon eine Jahrzeit. Viele helfende Mitwirkende verwöhnten die Gäste anschliessend mit Ambiente, Kulinarik und Musik und ermöglichten so eine gelebte Gemeinschaft und Austausch. (mgt)