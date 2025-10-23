Gemeinsames Spitexforum

Am Montag, 10. November, laden die Spitexorganisationen der Versorgungsregion Fricktal zum Spitexforum Fricktal 2025 in den Saalbau Stein ein. Unter dem Titel «Resilienz - Kraftquelle im Alltag» steht der Anlass ganz im Zeichen von mentaler Stärke, Lebensfreude und Zusammenhalt. Das Forum wird von Kurt Aeschbacher, dem bekannten Schweizer Moderator, geleitet und moderiert. Das Spitexforum bietet ein vielfältiges Programm mit Persönlichkeiten, die auf eindrückliche Weise zeigen, wie Resilienz im Alltag gelebt werden kann. Dabei sind Margaritha Dähler-Stettler, 78-jährige Senioren-Leichtathletin und Weltmeisterin, Tanja Ringgenberg, Pflegecoach & Supervisorin und Heinz Frei, 15-facher Paralympics-Goldmedaillengewinner. Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch statt. Das Spitexforum Fricktal ist eine gemeinsame Initiative der Spitexorganisationen Kaiseraugst, Magden-Olsberg-Maisprach, Fricktal AG, Regio Frick, Kaisten und Regio Laufenburg. Das Forum dient als Plattform für Fachpersonen aus der Pflege, Vertretern von Gemeinden und Institutionen, Angehörige und Interessierte. (mgt/nfz)

Spitexforum Fricktal 2025 – «Resilienz – Kraftquelle im Alltag» Montag, 10. November von 17 – 20 Uhr im Saalbau in Stein. Kostenlos, mit Anmeldung www.spitexforum-fricktal.ch