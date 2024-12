Gemeinsames Angebot

Zusammen mit dem Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg bietet Pro Senecute Aargau, Bezirk Laufenburg, einen Tennis-Grundkurs ab Frühling 2025 an.

Gesund, dynamisch, sportlich – Tennis fördert und verbessert in hohem Masse die Koordinationsfähigkeit, Kondition und Beweglichkeit. Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen zu vier Teilnehmenden, wobei das Spiel miteinander im Vordergrund steht. Gespielt wird in der Halle oder auf dem Aussenplatz. Kurs-Start ist am Freitag, 25. April 2025, 9 Uhr oder 10 Uhr. Während sechs Wochen lernen Teilnehmende in je einer Lektion pro Woche die Basis. (mgt)

Weitere Informationen: Pro Senectute Aargau, Beratungsstelle Bezirk Laufenburg, Widengasse 5, 5070 Frick, Tel. 062 871 37 14, laufenburg@ag.prosenectute.ch