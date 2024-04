Seit vielen Jahren gestalten die Kirchgemeinden in Rheinfelden den Auffahrts-Gottesdienst gemeinsam als Stationen-Weg. Der Gottesdienst startet am 9. Mai, um 9.30 Uhr, in der römisch-katholischen Kirche St. Josef. In der reformierten Kirche sind die Gläubigen um 10 Uhr. Anschliessend ...