Gemeinsamer Besuch im Zoo

Projekt der Rotarier mit der MBF

Während vielen Jahren ermöglichten die Mitglieder des Rotary Clubs Rheinfelden-Fricktal eine zusätzliche Lagerwoche für Menschen mit einer Beeinträchtigung der MBF Fricktal. Da sich die Bedürfnisse geändert haben, findet neu stattdessen jährlich ein gemeinsamer Ausf lugstag statt. Anfang Juni unternahmen daher die Rotarier mit einer Gruppe von Menschen mit einer Beeinträchtigung einen Ausflug in den Zoo Basel. Es war ein Tag des Staunens, der Freude und wertvoller Begegnungen. Die Reise begann in der Stiftung MBF in Stein, wo sich die Teilnehmerinnen und Tei l neh mer vol ler Vorfreude versammelten. Die Stimmung war bereits bei der Anreise per ÖV ausgelassen: Es wurde gelacht, geplaudert und gespannt über die Lieblings-Tiere gesprochen, die man bald live sehen würde. Im Zoo angekommen, machten sich alle auf den Weg zu den Gehegen – die Elefanten, Kängurus, Giraffen und Pinguine waren besondere Highlights für viele. Aber auch die kleinen Zicklein, die Ponys und Esel wurden bestaunt und gestreichelt. Dank der Rotary Delegation standen genügend Begleitpersonen unterstützend zur Seite, sodass jeder den Zolli in seinem eigenen Tempo erkunden konnte. Nach einem stärkenden Mittagessen standen, wegen kurzem Regen, der Besuch des Vogelhauses und des Vivariums auf dem Programm, bevor der Rundgang im Freien seine Fortsetzung fand. Immer wieder waren Freude und Staunen in den Gesichtern zu sehen – ob beim Beobachten der verspielten Schimpansen oder beim Lesen der spannenden Tiernamen. Glücklich, zwar etwas müde, aber voller Eindrücke wurde schliesslich die Rückreise angetreten. Für alle war dieser gemeinsame Ausf lug nicht nur ein Tag im Zoo, sondern ein wertvoller Moment der Gemeinschaft, der Freundschaft und der Freude. (mgt/nfz)