Gemeinsame Jugend- und Familienberatung

  04.11.2025 Aargau

Mit einem feierlichen Akt im Kino Odeon in Brugg wurde kürzlich der «Verband Jugend- und Familienberatungen Kanton Aargau» ins Leben gerufen. Rund 100 Personen aus Politik, Kanton und Gemeinden sowie zahlreiche Fachund Leitungspersonen aus Bildung, Gesundheit und Sozialem nahmen an ...

