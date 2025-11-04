Gemeinsame Jugend- und Familienberatung

Mit einem feierlichen Akt im Kino Odeon in Brugg wurde kürzlich der «Verband Jugend- und Familienberatungen Kanton Aargau» ins Leben gerufen. Rund 100 Personen aus Politik, Kanton und Gemeinden sowie zahlreiche Fachund Leitungspersonen aus Bildung, Gesundheit und Sozialem nahmen an ...

Mit einem feierlichen Akt im Kino Odeon in Brugg wurde kürzlich der «Verband Jugend- und Familienberatungen Kanton Aargau» ins Leben gerufen. Rund 100 Personen aus Politik, Kanton und Gemeinden sowie zahlreiche Fachund Leitungspersonen aus Bildung, Gesundheit und Sozialem nahmen an der feierlichen Gründungsveranstaltung teil. Verschiedene Redner und Rednerinnen überbrachten Grussworte. Sie bekräftigten die Notwendigkeit niederschwelliger Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien im ganzen Kanton und begrüssten die Gründung dieses Verbands. Alexandra Dahinden, Geschäftsleiterin Gemeindeverband Zurzibiet und Sandra Wey, Stellenleiterin Jugendund Familienberatung Bezirk Laufenburg, zeigten überzeugend auf, warum ein solcher Verband notwendig ist. Ziel des neu gegründeten Verbands ist es, die Zukunft der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aktiv mitzugestalten. Das Co-Präsidium übernehmen Alexandra Dahinden und Sandra Wey. (nfz)